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Нигматуллин считает, что Худяков оказался основным вратарем «Локомотива» в неудачный момент

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о навыках голкиперов московского клуба.

«У Лантратова, помимо мастерства, есть одно преимущество — опыт. Во вратарской работе это большое дело. Когда вратаря поменяли, игра «Локомотива» преобразилась. Возможно, полевые игроки чувствуют уверенность с более опытным голкипером. Играет в основном составе тот вратарь, при котором побеждает команда, а это — при Лантратове. На сборах доказал, что он претендент номер один. Худякову немного не повезло. Он оказался основным вратарем в неудачный момент, хотя, может, это как-то связано. У него еще есть время. Он молодой и понюхавший порох РПЛ», — приводит Sport24 слова Нигматуллина.

В первой половине сезона первым номером «Локомотива» был Даниил Худяков, но после прихода Ильи Лантратова он оказался на скамейке запасных.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-30-nigmatullin-khudyakovu-ne-povezlo-on-okazalsya-osnovnym-vratarem-lokomotiva-v-neudachnyy-moment
Даниил Худяков
Илья Лантратов
Руслан Нигматуллин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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