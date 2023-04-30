Нигматуллин считает, что Худяков оказался основным вратарем «Локомотива» в неудачный момент

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о навыках голкиперов московского клуба.

«У Лантратова, помимо мастерства, есть одно преимущество — опыт. Во вратарской работе это большое дело. Когда вратаря поменяли, игра «Локомотива» преобразилась. Возможно, полевые игроки чувствуют уверенность с более опытным голкипером. Играет в основном составе тот вратарь, при котором побеждает команда, а это — при Лантратове. На сборах доказал, что он претендент номер один. Худякову немного не повезло. Он оказался основным вратарем в неудачный момент, хотя, может, это как-то связано. У него еще есть время. Он молодой и понюхавший порох РПЛ», — приводит Sport24 слова Нигматуллина.

В первой половине сезона первым номером «Локомотива» был Даниил Худяков, но после прихода Ильи Лантратова он оказался на скамейке запасных.