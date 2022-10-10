Нигматуллин считает, что решение по увольнению Цорна и Циннбауэра зрело сразу после их назначения

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об увольнении спортивного директора железнодорожников Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Решение по увольнению тренера и руководства зрело давно. Точнее, сразу же после их назначения, потому что выглядело неадекватным. Но это уже история, и, к сожалению, нехорошая, которая загнала «Локомотив» практически в зону вылета», — сказал Нигматуллин «СЭ».

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, расположившись на 14-й позиции с 9 очками.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Андрей Талалаев, Сергей Юран, Юрий Семин и Михаил Галактионов.