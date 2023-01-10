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Сегодня, 16:08

Карпукас: «Удалось переключиться от ситуации в «Локомотиве», когда еще не закончился чемпионат»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в комментарии «СЭ» рассказал, как провел зимний отпуск.

— Как провели отпуск?

— Немного погрелся в тепле, а потом поехал на Алтай. Там очень красиво, но когда приезжаю туда, то больше хочу провести время с родителями, я их не видел полгода. Я проводил все время с ними. В этом плане я домосед.

— Как-то удалось отключиться от того, что происходило в «Локомотиве» в конце сезона?

— Да. Удалось еще переключиться, когда не закончился чемпионат. После игры с «Нижний Новгородом» мы увидели, что многое у нас получается. После сборов у нас это должно преумножиться.

«Локомотив» занимает 14-место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
0
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