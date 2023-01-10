Сегодня, 16:04
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о подготовке команды ко второй части сезона.
— Чего нам ожидать от «Локомотива» в весенней части?
— Что-то новое.
— Нового мы столько увидели осенью, что хотелось бы чуть-чуть старого.
— Я понимаю. Надо всегда идти вперед, назад смотреть назад нет смысла. Нужно двигаться вперед. Все, что было — история. Честно, не вижу смысла смотреть назад.
— Новое — Михаил Галактионов. Каково твое первое впечатление о нем, как о тренере?
— Разговоров много. Может быть, в будущем ответил бы на все вопросы.
«Локомотив» занимает 14-место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.