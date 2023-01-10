Миранчук — о результатах «Локомотива»: «Надо смотреть вперед. Все, что было — история»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о подготовке команды ко второй части сезона.

— Чего нам ожидать от «Локомотива» в весенней части?

— Что-то новое.

— Нового мы столько увидели осенью, что хотелось бы чуть-чуть старого.

— Я понимаю. Надо всегда идти вперед, назад смотреть назад нет смысла. Нужно двигаться вперед. Все, что было — история. Честно, не вижу смысла смотреть назад.

— Новое — Михаил Галактионов. Каково твое первое впечатление о нем, как о тренере?

— Разговоров много. Может быть, в будущем ответил бы на все вопросы.

«Локомотив» занимает 14-место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.