Бышовец о Пиняеве и Глушенкове: «Сейчас «Локомотиву» нужны более опытные игроки»

Бышовец считает, что сейчас «Локомотиву» нужны не перспективные, а опытные игроки

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением об интересе «Локомотива» к игрокам «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву и Максиму Глушенкову.

«Клуб же находится в сложной ситуации, стоит на грани вылета из РПЛ. Ему нужен результат сегодня, по возможности — прямо сейчас. Москвичам нужно повысить уровень стабильности и надежности. Без опытных игроков добиться этого невозможно. Поэтому команде требуется не только талантливая молодежь, но и зрелые мастера. Иначе выправить положение будет непросто», — цитирует Бышовца Betonmobile.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что Пиняев и Глушенков близки к переходу в состав железнодорожников.