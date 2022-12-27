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Сегодня, 16:42

Бышовец о Пиняеве и Глушенкове: «Сейчас «Локомотиву» нужны более опытные игроки»

Бышовец считает, что сейчас «Локомотиву» нужны не перспективные, а опытные игроки
Руслан Минаев
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Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением об интересе «Локомотива» к игрокам «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву и Максиму Глушенкову.

«Клуб же находится в сложной ситуации, стоит на грани вылета из РПЛ. Ему нужен результат сегодня, по возможности — прямо сейчас. Москвичам нужно повысить уровень стабильности и надежности. Без опытных игроков добиться этого невозможно. Поэтому команде требуется не только талантливая молодежь, но и зрелые мастера. Иначе выправить положение будет непросто», — цитирует Бышовца Betonmobile.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что Пиняев и Глушенков близки к переходу в состав железнодорожников.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-dlya-sohraneniya-mesta-v-rpl-lokomotivu-nuzhnyi-zrelyie-mastera
Анатолий Бышовец
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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