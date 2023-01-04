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Сегодня, 20:00

Марвин Комппер покинул «Локомотив»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Арманд Дурн, представляющий интересы экс-ассистента главного тренера «Локомотива» Марвина Компера, сообщил, что его клиент расстался с московской командой.

«Мистер Комппер покинул «Локомотив». Нам удалось прийти к соглашению с клубом», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

После ухода ряда немецких специалистов и Томаса Цорна Компер оставался в клубе и некоторое время руководил тренировочным процессом. Также он продолжал числиться в «Локомотиве» даже после официального объявления о его уходе.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/marvin-kompper-pokinul-lokomotiv/
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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