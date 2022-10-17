Нигматуллин считает справедливым ничейный результат в матче «Спартака» с ЦСКА

Сегодня, 21:33
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о ничейном матче 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).
«Результат считаю достаточно справедливым. С переменным успехом развивался матч. Сначала армейцы забили скандальный мяч. Вина здесь Зобнина, который выключился в определенный момент. Понятно, что он из добрых побуждений, но в таких случаях надежнее выбить мяч за половину поля, тем самым аргументируя фэйр-плей. В дерби так не должны были поступать. В таком матче очень высока цена победы», — цитирует Нигматуллина Sport24.
«Спартак» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (26 очков), ЦСКА, набрав на одно очко меньше, расположился на 3-й позиции.