Эракович — о потасовке в матче с ЦСКА: «Меня это не интересовало. Наблюдал со стороны и не вмешивался»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о потасовке в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Мы заслужили победу в матче с ЦСКА. Статистика у нас была лучше. Потасовка в конце матча? Меня это не интересовало, я наблюдал со стороны и не вмешивался», — сказал Эракович «СЭ».

Между игроками ЦСКА и «Зенита» произошло две стычки в концовке матча. Сразу после гола питерцев между игроками случился конфликт у ворот армейцев. Через несколько минут встречи произошла потасовка уже у противоположных ворот. Судья встречи Павел Кукуян показал футболистам пять желтых карточек.

После 7-го тура «Зенит» с 14 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на 7-й позиции (11 очков).

Армейцы 16 сентября сыграют с «Крыльями Советов» в рамках 8-го тура РПЛ, а сине-бело-голубые 17-го числа встретятся с «Рубином».