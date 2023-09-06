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РПЛ

Сегодня, 09:18

Эракович — о потасовке в матче с ЦСКА: «Меня это не интересовало. Наблюдал со стороны и не вмешивался»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о потасовке в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Мы заслужили победу в матче с ЦСКА. Статистика у нас была лучше. Потасовка в конце матча? Меня это не интересовало, я наблюдал со стороны и не вмешивался», — сказал Эракович «СЭ».

Между игроками ЦСКА и «Зенита» произошло две стычки в концовке матча. Сразу после гола питерцев между игроками случился конфликт у ворот армейцев. Через несколько минут встречи произошла потасовка уже у противоположных ворот. Судья встречи Павел Кукуян показал футболистам пять желтых карточек.

После 7-го тура «Зенит» с 14 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на 7-й позиции (11 очков).

Армейцы 16 сентября сыграют с «Крыльями Советов» в рамках 8-го тура РПЛ, а сине-бело-голубые 17-го числа встретятся с «Рубином».

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Страхиня Эракович
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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