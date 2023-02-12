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Комличенко: «Мамаев — порядочный парень по нормальным человеческим понятиям»

Алина Савинова
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о решении бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева завершить карьеру игрока.

«С Мамаевым я хорошо общался. Паша — порядочный парень по нормальным человеческим понятиям. Желаю ему удачи в жизни, в его начинаниях. Знаю, что он бизнесом занимается, поэтому удачи ему и большого здоровья ребенку.

Может, Мамаев еще мог бы поиграть в футбол, но он сам сказал, что устал, что ему больше нравится проводить время с семьей. Я с ним по этому поводу еще не общался. Решил так — будем поддерживать его в новых нефутбольных начинаниях», — приводит «РБ Спорт» слова Комличенко.

Последним клубом 34-летнего футболиста были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

 

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-komlichenko-mamaev-poryadochny-j-paren-po-normal-ny-m-chelovecheskim-ponyatiyam/
Николай Комличенко
Павел Мамаев
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