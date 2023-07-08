Николай Наумов прокомментировал возможный трансфер Фернандеса в «Зенит»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил решение «Зенита» по трансферу Марио Фернандеса.

«В футбольном мире есть такое выражение: «футболиста куда не поцелуй, везде *опа». Фернандес так решил, и ему плевать, «Зенит» или не «Зенит»... Деньги заплатили большие — и он туда пошел. Хотя говорил, что нигде в другом клубе в России играть не будет... ЦСКА — дом родной... Но, когда коснулось дело денег, он все сразу забыл. Другой вопрос, насколько он нужен петербуржцам, сможет ли помочь?» — цитирует Наумова «РБ Спорт».

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Позже стало известно, что 32-летний футболист 10 июля прибудет в Санкт-Петербург для подписания контракта с сине-бело-голубыми.