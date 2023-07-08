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Сегодня, 20:43

Полузащитник «Динамо» Фомин рассказал о работе под руководством Лички

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о работе под руководством нового главного тренера Марцела Лички.

«Прошло мало времени для знакомства с Личкой. Могу сказать, что все работают с желанием, эмоциями. Пока все отлично. Но рано говорить об этом, потому что идет предсезонка. Надо почувствовать тренера, игру и уже потом решать задачи. Будем верить, что все будет хорошо у «Динамо» с Личкой«, — цитирует Фомина Sport24.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички на пост главного тренера команды. 45-летний чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-08-fomin-proshlo-malo-vremeni-dlya-znakomstva-s-lichkoy-vse-rabotayut-s-zhelaniyem-emotsiyami
Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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