Николсон вернется в расположение «Спартака» 26 июля

Агент нападающего Шамара Николсона Ненад Портега рассказал «СЭ», когда футболист вернется в расположение команды после десятидневного отпуска, полученного после выступления на Золотом кубке КОНКАКАФ.

«Шамар прибудет в расположение «Спартака» завтра», — сказал Портега «СЭ».

12 июля сборная Ямайки, за которую выступает Николсон, в полуфинале турнира уступила Мексике (0:3) и покинула Золотой кубок КОНКАКАФ. Ямайцы разделили третье место на турнире вместе со сборной США.

В сезоне-2022/23 26-летний Николсон провел 22 матча в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.