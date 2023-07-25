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Сегодня, 22:17

Главный тренер «Локомотива» Галактионов ответил на вопрос о возможном усилении команды этим летом

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном усилении команды в летнее трансферное окно.

— Ведется ли какая-то работа по усилению состава сейчас?

— Прежде всего хочется сказать, что мы очень рады, что у нас много российских футболистов, которые развиваются. В нынешней ситуации развитие наших молодых игроков в приоритете. Естественно, если будет футболист хорошего уровня и качества, способный усилить команду, не важно, какой национальности, то мы постараемся его взять, — сказал Галактионов.

«Локомотив» обыграл «Урал» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1). Победу красно-зеленым принесли голы Вильсона Изидора и Наира Тикнизяна.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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