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Сегодня, 16:55

Никонов предположил, кто из клубов РПЛ попадет в стыковые матчи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Торпедо» Вадим Никонов рассказал, кто из команд РПЛ попадет в стыковые матчи, а кто вылетит напрямую в Первую лигу.

«Я смотрел недавние матчи вышеперечисленных команд в РПЛ. Чтобы предсказать, на каком месте они завершат чемпионат, нужно быть Хоттабычем. Думаю, что «Химки» и «Торпедо» не изменят свое турнирное положение, прежде всего, из-за тренерской чехарды. Хотя, конечно, я желаю «Торпедо» остаться в РПЛ или хотя бы попасть в стыки, буду всей душой болеть за родную команду. Никто не знает, сможет ли Евсеев взять под контроль раздевалку и создать в команде благоприятный климат. Он должен заставить игроков поверить в себя. Желаю своему тезке построить крепкий коллектив. Есть такое слово «надо». Так ли опасны стыки для клубов РПЛ, учитывая, что, скорее всего, в соперниках будут «Енисей» и «Волгарь»? Если команды из чемпионата России уступят в стыках «Енисею» и «Волгарю», можно будет говорить о плохой подготовке к этим играм и недооценке соперника. Иногда в командах из низших лиг подбирается костяк из хороших футболистов, которые способны совершить сенсацию. Иногда деревенские бьют городских», — приводит слова Никонова «Спорт День за Днем».

После 25 туров «Урал» с 26 очками занимает 11-е место в РПЛ. «Крылья Советов» с 25 очками — 12-е место. «Пари НН» (22) — 13-е место, «Факел» (21) — 14-е место, «Химки» (17) — 15-е место и «Торпедо» (13) — 16-е место.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vadim-nikonov-chtoby-predskazat-kto-budet-v-stykakh-nuzhno-byt-khottabychem
Футбол
Первая лига
РПЛ
Вадим Никонов
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