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Сегодня, 17:05

Агент Гапонова заявил, что конкретных предложений по игроку от клубов РПЛ и из заграницы нет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент 25-летнего футболиста «Крыльев Советов» Ильи Гапонова Станислав Станиславский отреагировал на информацию об интересе к защитнику со стороны «Локомотива» и «Сочи».

«Логично, что к Илье появляется интерес со стороны других клубов, он проводит хороший сезон за «Крылья Советов». Конкретных предложений со стороны клубов РПЛ и из заграницы прямо сейчас нет. Гапонов — игрок «Крылья Советов», он хочет сосредоточиться на игре за самарский клуб», — приводит слова Станиславского Metaratings.ru.

Гапонов выступает за самарскую команду с июля 2022 года после перехода из «Спартака», его соглашение рассчитано до июня 2024 года. За «Крылья» защитник провел 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-konkretnykh-predlozhenii-po-gaponovu-ot-klubov-rpl-i-iz-zagranicy-pryamo-seichas-net-248117/
Илья Гапонов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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