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Сегодня, 07:02

Нимели готов вернуться в «Спартак»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Сильванус Нимели признался, что готов вернуться в чемпионат России.

«Я всегда готов вернуться в «Спартак»! Если это будет другой клуб, будем обсуждать. Я хотел бы поиграть в РПЛ. Если это будет предложение от клуба ФНЛ, то тоже будем думать. У меня остались самые тёплые воспоминания о России. Я до сих пор общаюсь со многими людьми из России — и не только с теми, с кем играл за «Спартак-2».

У меня есть друг Юра, он таксист из Москвы. В первый день, как только я прилетел в Россию, я заехал на базу и затем поехал посмотреть город. Заказал такси и приехал вот этот Юра. Он молодой, ему около 30 лет, мы разговорились и обменялись телефонами. Потом мы стали друзьями, и, если мне нужно было куда-то выехать с базы, я звонил Юре. Больше никому! Я мог к нему обратиться с любой просьбой. Мы с ним часто переписываемся. Незадолго до того, как я покинул «Спартак», у Юры родился сын. Он пригласил меня в гости, я познакомился с его женой и посмотрел на его ребенка», — цитирует Metaratings.ru Нимели.

С 2017 по 2021 год Нимели играл за «Спартак» — 109 матчей, 23 гола и 15 голевых передач. Также 24-летний либериец сыграл один матч в РПЛ за основу красно-белых.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-spartaka-nimeli-skuchayu-po-rossii-po-bolelshikam-i-po-vsemu-chto-tam-bylo-nadeyus-chto-kogda-nibud-eshyo-poigrayu-v-rossii-233784/
Сильванус Нимели
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ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
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