Нино: «Надеюсь дать интервью на русском языке к декабрю»

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал об изучении русского языка.

— Зачем тебе изучать русский язык? Тебе уже 27, ты же не собираешься в России играть до конца карьеры? Или собираешься?

— Я считаю, что моя миссия — не только как игрока, но и как человека и христианина — проявлять уважение к людям. Мне бы хотелось, чтобы, например, русский человек в Бразилии старался говорить по-португальски и был понят. Это больше чем просто любопытство и желание общаться — это знак уважения к стране моего клуба, который открыл для меня свои двери, который поддерживает меня и мою семью. Проще говоря, это знак уважения к людям.

— Ты ставишь перед собой цели в изучении?

— Да, я надеюсь дать интервью на русском языке к декабрю. Это моя цель. Я надеюсь, что смогу это сделать, но моя главная задача — начать общаться, чтобы меня понимали, чтобы я мог понимать людей и чтобы этот барьер пропал.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.