Нино сравнил матчи «Зенита» и «Спартака» с дерби «Фламенго» и «Флуминенсе»

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» поделился мнением о противостоянии петербургской команды и «Спартака».

— В первом матче со «Спартаком» при тебе «Зенит» сыграл 0:0, во втором — победил. Что изменилось? Что оказалось решающим фактором в кубковой победе?

— Думаю, первую игру мы свели к ничьей, потому что это была стартовая встреча года. В тот день все были немного более напряжены, немного более встревоженны. Это немного нам мешало, мы допустили несколько ошибок. Уверен, в следующем матче нас ждет другая игра.

— Ты сыграл уже два матча со «Спартаком». Уместно ли сравнить их по атмосфере с противостоянием «Фламенго» и «Флуминенсе»? В чем эти дерби похожи?

— Да, в какой-то мере их можно сравнить. Все четыре клуба очень популярны в своих странах, и мне нравится участвовать в таких схватках. Надеюсь, что буду продолжать побеждать в подобных дерби.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал 1 желтую карточку.