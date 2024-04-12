Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:15

Нино: «Потеря Вендела нас тревожит. На поле он всегда среди лучших»

Гоша Чернов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как петербургской команде заменить Вендела, пропускающего матч 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» из-за перебора желтых карточек.

— В чем, на твой взгляд, «Зениту» нужно прибавить, чтобы обыграть «Краснодар»?

— Мне кажется, мы провели несколько хороших игр этой весной. Но всегда есть куда совершенствоваться. Мы много тренировались, долго готовились на сборах. Уверен, мы будем развиваться по ходу сезона, когда окончательно войдем в игровой ритм. Не сомневаюсь, что покажем лучшую игру.

— Потеря Вендела серьезная? Как и кем его заменить?

— Конечно, это серьезная потеря. Это нас тревожит и не может радовать. Вендел — очень важный игрок для команды, он проводит великолепный сезон. На поле он всегда среди лучших, это несомненно. Но у нас есть и другие игроки, способные прекрасно его заменить.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал 1 желтую карточку.

Нино. «Хожу в Эрмитаж, читаю Достоевского, хочу поскорее дать интервью на русском». Интервью бразильского новичка «Зенита» Нино

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Нино (Зенит)
0
Читайте также
В ночь на 14 апреля пройдет турнир UFC 300 в Лас-Вегасе
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
В Ленинградской области ребенок выпал из окна из-за недосмотра родителей
Громкая отставка в «Спартаке», Амарал провел тайную встречу с журналистами, на место Абаскаля 20 претендентов. Что происходит у красно-белых
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Путин присвоил космонавтам Петелину и Федяеву звания Героев России
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
Газзаев — об игре «Краснодар» — «Зенит»: «Можно сказать, что это матч сезона»
Сторожук: «Дзюба в «Арсенале»? А почему не Бензема?»
Тюкавин: «Чемпионская гонка для «Динамо» не окончена»
Деменко: «Зенит» в любом случае фаворит матча с «Краснодаром»
Нино: «Не удивлен, что «Краснодар» — наш главный конкурент. Это сильная команда»
В «Сочи» ожидают около 10 тысяч зрителей на матче против «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА продлил контракт с Мендесом

Нино сравнил матчи «Зенита» и «Спартака» с дерби «Фламенго» и «Флуминенсе»