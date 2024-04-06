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Сегодня, 11:15

Нино — о возможном получении паспорта РФ: «Для меня это стало бы признаком того, что другая страна приняла меня к себе»

Гоша Чернов
Корреспондент
Футболист «Зенита» Нино.
Нино.
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал, что был бы рад получить российское гражданство.

— После матча с «Динамо» ты сказал, что думаешь о получении российского паспорта. Узнавал, как скоро это может произойти?

— Если меня спросят, хочу ли я получить российский паспорт, я отвечу «да». Для этого необходимо прожить здесь пять лет, верно? Я говорил на эту тему с другими бразильцами, поэтому знаю про пять лет. Клаудиньо уже получил российское гражданство, но он все равно считается легионером в чемпионате... Так или иначе, я был бы очень счастлив, если бы мне его предложили.

— Ты верно заметил, что легионером в РПЛ ты все равно останешься и за сборную России сыграть не сможешь. Зачем же тогда тебе паспорт?

— Для этих вещей он мне и не нужен. Для меня это стало бы, скорее, признаком того, что другая страна приняла меня к себе. Страна, которая изначально не является моей, но станет таковой. И мне было бы очень приятно от этого, — сказал Нино «СЭ».

26-летний бразилец перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно. Он провел за сине-бело-голубых 5 матчей.

Полностью интервью Нино читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
Нино (Зенит)
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