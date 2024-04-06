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Сегодня, 11:02

В РФС обсудят возможность проведения ретроматча, посвященного Садырину

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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал возможности организовать матч, посвященный бывшему тренеру «Зенита» Павлу Садырину.

«Человек внес большой вклад в наш футбол, в «Зенит» и ЦСКА, сделав их чемпионами. Поэтому думаю, что матч между этими клубами может быть памятен как для футболистов, так и для болельщиков», — приводит слова Терешина ТАСС.

Садырин руководил «Зенитом», ЦСКА и сборной России. Он приводил армейцев и сине-бело-голубых к чемпионству СССР.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Садырин
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