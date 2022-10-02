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Сегодня, 17:30

«Нижний Новгород» — «Спартак»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

Сергей Ревенко
Корреспондент
Игроки «Спартака» Квинси Промес и Шамар Николсон празднуют забитый мяч.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В воскресенье, 2 октября , состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Нижний Новгород» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды впервые встретились в прошлом сезоне и красно-белые пока ни разу не побеждали нижегородцев. С первом круге прошлого чемпионата «Нижний» победил со счетом 2:1, а во втором команды сыграли вничью 1:1.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Нижний Новгород» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
02 окт, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
1:2
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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