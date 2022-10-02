«Нижний Новгород» — «Спартак»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 2 октября , состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Нижний Новгород» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды впервые встретились в прошлом сезоне и красно-белые пока ни разу не побеждали нижегородцев. С первом круге прошлого чемпионата «Нижний» победил со счетом 2:1, а во втором команды сыграли вничью 1:1.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Нижний Новгород» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».