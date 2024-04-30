Нобоа объяснил, почему Дзюба называл его Пингвином

Бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о прозвище, полученном от российского нападающего Артема Дзюбы.

«Самое главное в моих отношениях с Дзюбой — он придумал мне прозвище Пингвин. Нормально к этому отношусь. Почему он меня так прозвал? Потому что я толстый и медленный. (Смеется.) Я помню», — приводит слова Нобоа Sport24.

Зимой 39-летний Нобоа покинул «Сочи» и вернулся в «Эмелек» на правах свободного агента. За сочинскую команду футболист выступал с 2019 года. До этого он играл за «Рубин», «Зенит», а также был игроком «Динамо».