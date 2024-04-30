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Сегодня, 10:25

Марио Личка — о победе над «Зенитом»: «Наслаждаемся моментом. Есть шанс остаться в борьбе за титул»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Брат главного тренера «Динамо» Марцела Лички Марио Личка в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

«Была прекрасная игра. У них был отрыв 6 очков. Поэтому для нас было важно одержать победу над «Зенитом». И мы это сделали. Забрали 3 очка. Наслаждаемся этим моментом. У нас до сих пор есть шанс остаться в борьбе за титул», — сказал Личка «СЭ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
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