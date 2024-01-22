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Сегодня, 16:17

Нобоа отреагировал на слухи о возможном уходе из «Сочи»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Кристиан Нобоа.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

Ранее сообщалось, что Нобоа в это трансферное окно может вернуться в «Эмелек», воспитанником которого является.

«Что касается возможного ухода из «Сочи», то сейчас не могу ничего сказать. Как будут новости, я сообщу», — цитирует эквадорского футболиста РИА «Новости».

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на слухи о возможном уходе Нобоа из команды.

Эквадорский хавбек играет в России с 2007 года. Он выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит».

В этом сезоне 38-летний Нобоа сыграл в 14 матчах за сочинцев во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» после 18 туров занимает последнее, 16-е место, с 11 очками.

Источник: РИА «Новости»
Кристиан Нобоа
Футбол
ФК Сочи
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