Нобоа отреагировал на слухи о возможном уходе из «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

Ранее сообщалось, что Нобоа в это трансферное окно может вернуться в «Эмелек», воспитанником которого является.

«Что касается возможного ухода из «Сочи», то сейчас не могу ничего сказать. Как будут новости, я сообщу», — цитирует эквадорского футболиста РИА «Новости».

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на слухи о возможном уходе Нобоа из команды.

Эквадорский хавбек играет в России с 2007 года. Он выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит».

В этом сезоне 38-летний Нобоа сыграл в 14 матчах за сочинцев во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» после 18 туров занимает последнее, 16-е место, с 11 очками.