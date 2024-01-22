Нобоа отреагировал на слухи о возможном уходе из «Сочи»

Сегодня, 16:17
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Ранее сообщалось, что Нобоа в это трансферное окно может вернуться в «Эмелек», воспитанником которого является.
«Что касается возможного ухода из «Сочи», то сейчас не могу ничего сказать. Как будут новости, я сообщу», — цитирует эквадорского футболиста РИА «Новости».
Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на слухи о возможном уходе Нобоа из команды.
Эквадорский хавбек играет в России с 2007 года. Он выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит».
В этом сезоне 38-летний Нобоа сыграл в 14 матчах за сочинцев во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.
В турнирной таблице РПЛ «Сочи» после 18 туров занимает последнее, 16-е место, с 11 очками.