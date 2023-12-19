Новосельцев ответил на вопрос о работе тренером в профессиональном футболе

Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев ответил на вопрос «СЭ» о тренерской карьере.

«Когда я попробовал и получил этот опыт, мне действительно было интересно. Получил очень хорошую обратную связь от ребят и от других людей. Многие мне советовали пойти по этому пути. Я, конечно, нашел для себя плюсы и минусы. Понимаю, какая это профессия, какой путь. Осознаю в принципе все нюансы, потому что, находясь в профессиональном футболе как футболист, ты понимаешь весь процесс. Попробовал, но пока убрал в сторону, в угол комнаты. Но все может быть. Не исключаю, что через год, через десять лет я захочу. Все может поменяться в один день. Это нормально. В дальнейшем только бог знает», — сказал Новосельцев «СЭ».

В марте бывший футболист «Торпедо», «Ростова», «Зенита» и других клубов объявил о завершении карьеры в 31 год.