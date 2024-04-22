Новый сезон РПЛ начнется 20 июля, первая часть чемпионата продлится до 8 декабря

Сезон-2024/25 чемпионата России стартует 20 июля, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

22 апреля в очном формате и в режиме видеоконференции состоялось общее собрание РПЛ. Клубы проголосовали за структуру, в соответствии с которой новый сезон начнется 20 июля, а первая его часть завершится 8 декабря.

Также отмечается, что в рамках довыборов президент «Ростова» Арташес Арутюнянц был утвержден кандидатом в Исполком РФС от РПЛ.

13-й сезон чемпионата России, который организуется по системе «осень-весна», проводится с 21 июля 2023 года по 25 мая 2024-го.