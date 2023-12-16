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Сегодня, 11:30

Олег Иванов: «По манере игры Черников напоминает Игоря Денисова»

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Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» высказал мнение о полузащитнике «Краснодара» Александре Черникове.

«Когда заходит речь о «Краснодаре», все начинают нахваливать Сафонова и Сперцяна, Кордобу и Алонсо. А я хочу отметить Черникова, который по манере игры напоминает мне Игоря Денисова. Такой же заводной, немногословный, выполняет сумасшедший объем черновой работы. Отбирает мяч — и сразу отдает. Не назад или поперек — только вперед! Ничего лишнего. «Краснодар» с Черниковым и без него — большая разница», — написал Иванов для «СЭ».

Черников в текущем сезоне РПЛ сыграл за «Краснодар» 17 матчей и забил 1 гол.

&laquo;Спартак&raquo; после первой части сезона занимает пятое место в&nbsp;РПЛ. «В «Спартаке» опять раскачали лодку». Колонка Олега Иванова

Александр Черников
Олег Иванов (футбол)
ФК Краснодар
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