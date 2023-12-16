Губерниев назвал странным решение назначить Морено на пост главного тренера «Сочи»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» назначение испанского тренера Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

«Почему назначается испанский тренер, а не россиянин? «Сочи» виднее. Значит, они не доверяют нашим тренерам, а доверяют испанцу. Зарубежный тренер более свободный. Я, честно говоря, тоже не понимаю, что в нынешней ситуации, когда есть немало блестящих специалистов, приглашают испанца. Решение странное. Но это их огород, они его возделывают», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании, тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы». «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.