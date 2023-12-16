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Сегодня, 11:26

Губерниев назвал странным решение назначить Морено на пост главного тренера «Сочи»

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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» назначение испанского тренера Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

«Почему назначается испанский тренер, а не россиянин? «Сочи» виднее. Значит, они не доверяют нашим тренерам, а доверяют испанцу. Зарубежный тренер более свободный. Я, честно говоря, тоже не понимаю, что в нынешней ситуации, когда есть немало блестящих специалистов, приглашают испанца. Решение странное. Но это их огород, они его возделывают», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании, тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы». «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.

ФК Сочи
Дмитрий Губерниев
Роберт Морено
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