Олег Кононов: "Выпустил Митришева и Беришу, чтобы усиливать давление на "Динамо"

29 июля 2017, 22:07
Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после победы над "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата России (2:0) похвалил своих подопечных за умение дожать соперника. Грозненцы забили на 80-й и 83-й минуте.
- В силу определенных обстоятельств, не буду говорить каких, игрой доволен, - сказал Кононов в эфире канала "Наш футбол". - Тем, как ребята отнеслись к игре, как дожимали соперника, как играли концовку. Очень хорошо вышли игроки на замену, помогали взвинтить темп.
Мы видели, что не хватало скорости, я решил сделать сразу две замены - выпустил Митришева и Беришу, чтобы усиливать давление на соперника.