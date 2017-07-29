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29 июля 2017, 22:07

Олег Кононов: "Выпустил Митришева и Беришу, чтобы усиливать давление на "Динамо"

Никита Коновалов
Корреспондент
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Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после победы над "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата России (2:0) похвалил своих подопечных за умение дожать соперника. Грозненцы забили на 80-й и 83-й минуте.

- В силу определенных обстоятельств, не буду говорить каких, игрой доволен, - сказал Кононов в эфире канала "Наш футбол". - Тем, как ребята отнеслись к игре, как дожимали соперника, как играли концовку. Очень хорошо вышли игроки на замену, помогали взвинтить темп.

Мы видели, что не хватало скорости, я решил сделать сразу две замены - выпустил Митришева и Беришу, чтобы усиливать давление на соперника. 

Трансляция матча "Ахмат" - "Динамо"

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