Корнаухов: «ЦСКА может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о текущем уровне армейцев.

«Лидерские позиции ЦСКА никуда не ушли. Последнее время чемпионство справедливо оккупировал «Зенит», но и с ним можно конкурировать. Мы видим, ЦСКА борется за победу в последних этапах Кубка России. Есть все возможное, чтобы взять Кубок. В чемпионате могут побороться за серебро. Сейчас «Ростов» играет российскими футболистами. Поэтому у армейцев есть шансы. Состав стабилизировался, остается улучшить реализацию моментов, что есть в каждом матче. И тогда будет меньше вопросов», — приводит слова Корнаухова Sport24.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 58 очков за 24 тура. ЦСКА занимает 4-е место с 45 очками.