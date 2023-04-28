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Сегодня, 17:26

Корнаухов: «ЦСКА может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о текущем уровне армейцев.

«Лидерские позиции ЦСКА никуда не ушли. Последнее время чемпионство справедливо оккупировал «Зенит», но и с ним можно конкурировать. Мы видим, ЦСКА борется за победу в последних этапах Кубка России. Есть все возможное, чтобы взять Кубок. В чемпионате могут побороться за серебро. Сейчас «Ростов» играет российскими футболистами. Поэтому у армейцев есть шансы. Состав стабилизировался, остается улучшить реализацию моментов, что есть в каждом матче. И тогда будет меньше вопросов», — приводит слова Корнаухова Sport24.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 58 очков за 24 тура. ЦСКА занимает 4-е место с 45 очками.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-28-kornaukhov-posledneye-vremya-chempionstvo-spravedlivo-okkupiroval-zenit-no-tsska-mozhet-konkurirovat-i-s-nim
Олег Корнаухов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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