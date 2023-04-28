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Кавазашвили назвал матч «Спартак» — «Ростов» значимым для распределения призовых мест в РПЛ

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом».

«Я думаю, что игра будет очень серьезная, потому что Промес и Джикия вернулись и будут играть. Надеюсь, что будет очень хорошая игра, тем более значимый матч будет по распределению призовых мест. Можно ли сказать, что эта игра определит второе место в чемпионате? Не могу об этом сказать. Сейчас каждый матч является укрепляющим в том, что они займут второе место. Победил — значит, приблизился к удачному месту», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля. Начало матча — в 19.30 мск.
После 24 туров «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице с 48 и 49 очками соответственно.

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