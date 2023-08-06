Олич выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина: «Запомню его, как хорошего человека и отличного вратаря»

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич в разговоре с корреспондентом «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью экс-голкипера армейцев Вениамина Мандрыкина.

«Не могу поверить, когда такой молодой человек умирает. Когда такое происходит, то это трагедия. Я запомню его, как молодого и хорошего человека и отличного вратаря. Помню, когда Вениамин приходил в ЦСКА из «Алании». До сих пор не могу поверить в его уход. Мои соболезнования родным и близким», — сказал Олич «СЭ».

О смерти 41-летнего Мандрыкина стало известно сегодня, 6 августа.

Экс-игрок завершил карьеру в ноябре 2010 года в возрасте 29 лет из-за последствий ДТП, в котором он сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Из-за травм футболист лишился возможности передвигаться самостоятельно.

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, он выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».