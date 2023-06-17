Агент Майсторовича рассказал, когда защитник «Динамо» вернется на поле после травмы

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Футбольный агент Александар Важич рассказал, когда его клиент, защитник московского «Динамо» Милан Майсторович, вернется на поле после тяжелейшей травмы.
«В восстановлении есть прогресс. Милан хорошо себя чувствует. Если процесс и дальше будет идти так, Майсторович вернется на поле через 5-6 месяцев. Он уже очень соскучился по команде и футболу», — приводит слова Важича Sport24.
18-летний серб получил разрыв крестообразной связки в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3).
В сезоне-2022/23 Майсторович провел за «Динамо» 10 матчей и не отметился результативными действиями.