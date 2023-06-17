Агент Майсторовича рассказал, когда защитник «Динамо» вернется на поле после травмы

Футбольный агент Александар Важич рассказал, когда его клиент, защитник московского «Динамо» Милан Майсторович, вернется на поле после тяжелейшей травмы.

«В восстановлении есть прогресс. Милан хорошо себя чувствует. Если процесс и дальше будет идти так, Майсторович вернется на поле через 5-6 месяцев. Он уже очень соскучился по команде и футболу», — приводит слова Важича Sport24.

18-летний серб получил разрыв крестообразной связки в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3).

В сезоне-2022/23 Майсторович провел за «Динамо» 10 матчей и не отметился результативными действиями.