Онопко: «Доминирование «Зенита» в РПЛ ни для кого не хорошо»

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко прокомментировал результаты «Зенита» в первой половине сезона РПЛ.

«Зенит» еще не чемпион. У них сильная, интересная команда, у которой есть все, чтобы стать чемпионом. Но пока есть математические шансы у конкурентов, я бы не спешил говорить, что они чемпионы. Доминирование «Зенита» в РПЛ ни для кого не хорошо", — цитирует Sport24 Онопко.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. Вторым идет «Спартак» — 36 очков, на третьем месте «Ростов» — 35 очков.