«Оренбург» — «Ахмат»: судья не удалил Воробьева и не смог самостоятельно назначить пенальти

На 61-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ахмат» (1:1) судья Артем Любимов, находясь в неплохой позиции, не увидел, что в штрафной площади хозяев поля совершен фол на Гамиде Агаларове. В результате поначалу был ошибочно не назначен пенальти.

Свое неверное решение арбитр исправил только после вмешательства видеоассистентов Алексея Сухого и Арама Петросяна и просмотра видеозаписи. В итоге «Оренбург» был правильно наказан 11-метровым ударом.

Скриншот. Фото Скриншот из трансляции

Еще одну ошибку Любимова ВАР исправить не могли — она была связана с невынесением предупреждения. На 80-й минуте рефери не показал желтую карточку оренбуржцу Дмитрию Воробьеву за фол на Артеме Тимофееве. Она стала бы для нарушителя правил второй в этом матче, он заработал бы удаление и дисквалификацию.