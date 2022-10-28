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Сегодня, 18:57

«Оренбург» дома разгромил «Факел» со счетом 4:1

Анна Горшкова
Корреспондент
«Оренбург» — «Факел» — 4:1.
Фото ФК «Оренбург»
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«Оренбург» дома крупно обыграл «Факел» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

На 43-й минуте полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин открыл счет в матче. Через две минуты Марин оформив дубль. Гол был забит после того, как Владимир Сычевой ударом пяткой хотел отправить мяч в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию ворот, но Джимми добил его.

На 57-й минуте встречи полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин забил третий гол.

На 83-й минуте форвард команды Брайан Мансилья реализовал 11-метровый удар. Главный арбитр Евгений Кукляк после просмотра ВАР назначил пенальти из-за того, что Кирилл Суслов ударил Дмитрия Воробьева по ноге, помешав тому продвинуться к воротам «Факела».

Воронежскому клубу все-таки удалось забить один гол в матче. На 87-й минуте нападающий «Воронежа» Максим Максимов отыграл один мяч и установил итоговый счет — 4:1.

«Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» находится на 13-й строчке, 12 очков.

В 16-м туре РПЛ оренбуржская команда на выезде сыграт с «Химками» (4 ноября), а воронежский клуб 5 ноября примет «Краснодар».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
28 окт, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
4:1
Факел
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
Владимир Сычевой
2
11
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