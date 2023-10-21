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РПЛ

Сегодня, 15:07

«Оренбург» намерен обратиться в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть фол Маркова на Флорентине

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ» о намерении клуба обратиться в ЭСК РФС после матча 12-го тура РПЛ против «Факела» (1:2).

На 45+3-й минуте матча арбитр Сергей Карасев не удалил нападающего воронежцев Евгения Маркова за фол на полузащитнике оренбуржцев Габриэле Флорентине — Марков ударил соперника шипами в область голени. Вместо этого судья ограничился вынесением предупреждения.

«Оренбург» обратится в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с фолом Евгения Маркова на Габриэле Флорентине», — сказал Андреев «СЭ».

«Факел» с 12 очками вышел на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» — 11 очков и 13-е место. «Оренбург» 28 октября сыграет на выезде с «Крыльями Советов». «Факел» в этот же день примет «Спартак».

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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