Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:38

Владимир Сычевой продлил контракт с «Оренбургом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Владимир Сычевой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Новости

«Оренбург» объявил о продлении контракта с нападающим Владимиром Сычевым.

Новое соглашение с 26-летним россиянином действует до 31 декабря 2024 года. Предыдущий контракт футболиста действовал до конца сезона-2022/23.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 13 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за команду во всех турнирах.

В данный момент форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата России-2022/23 с 11 голами в 14 играх. Он уступает лишь нападающему «Спартака» Квинси Промесу, у которого 13 мячей в 15 встречах.

Источник: https://fcorenburg.ru/news/novosti-kluba/vladimir-sychevoj-prodlil-kontrakt-s-fk-orenburg.html
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
1
9
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Конфликт Третьяка и Фетисова начался не вчера. Что не поделили хоккейные легенды
Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой выбор Катара вместо США хозяином ЧМ-2022
Отбросивший от себя гранаты ВСУ солдат оказался из Ленинградской области
Скандальные поступки Филиппа Киркорова — последние новости
Киркоров ударил человека букетом на концерте
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур перед ЧМ-2022: «Динамо» — ЦСКА, «Локо» — «Спартак» и другие матчи
Петржела — о легионерах в «Зените»: «Их очень много. Я против! Должны играть русские»
Безбородов назначен на матч «Динамо» — ЦСКА, Москалев судит игру «Локомотив» — «Спартак»
Юсупов оценил зарплату Кокорина в «Арисе»: «Понятно, что большая. Если говорить, заслуженно или нет — наверное, нет»
Массимо Каррера: «В июне смогу выезжать из Италии. Тогда и готов вернуться на работу в Россию»
Пивоваров сообщил, что у «Динамо» нет коммуникаций с «Челси» по Захаряну
Степашин — о выступлении «Динамо» в РПЛ: «В последних пяти матчах встали на путь, что был до Йокановича»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тукманов: «Торпедо» не сможет сделать Дзюбе предложение, соответствующее требованиям игрока»

Гаврилов о словах Карреры про ЦСКА и «Зенит»: «Пусть идет куда хочет»