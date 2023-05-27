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Судейство

Сегодня, 11:47

«Оренбург» — «Зенит»: второй гол гостей забит с нарушением

Александр Бобров
Шеф-редактор
Алексей Сухой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Скриншот трансляции матча «Оренбург» — «Зенит».
Скриншот трансляции матча «Оренбург» — «Зенит».
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На 90+5-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Зенит» (2:2) арбитр Алексей Сухой пропустил нарушение правил со стороны игрока гостей, начавшего атаку, в результате которой команда Сергея Семака сравняла счет.

На половине поля сине-бело-голубых произошел фол на одном из зенитовцев. Судья его зафиксировал и назначил штрафной удар. Мяч откатился к другому футболисту гостей. Он не стал подходить к тому месту, где случилось нарушение правил, а ввел мяч в игру с другой точки поля.

Скриншот трансляции матча «Оренбург» — «Зенит».
Скриншот трансляции матча «Оренбург» — «Зенит».

При этом, по данным «СЭ», Сухой не обратил внимания на то, что перед тем как произвести удар, этот зенитовец коснулся мяча рукой и тот пришел в движение. То есть штрафной был выполнен не по неподвижному мячу. Это заметили судейские руководители и после игры предъявили арбитру претензии.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
Алексей Сухой
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