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Сегодня, 17:04

«Оренбург» зимой может арендовать игрока чилийского «Коло-Коло» Томпсона

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном подписании контракта с нападающим чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсоном.

«Конкретных цифр я назвать не могу, но мы работаем над переходом Хорди Томпсона в «Оренбург» этой зимой. Пока нами рассматривается аренда футболиста до конца сезона, а дальше — посмотрим», — цитирует Андреева Sport24.

В 2023 году 19-летний Томпсон провел за чилийский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

«Коло-Коло» после 28 туров с 51 очком занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Чили.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Оренбург
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