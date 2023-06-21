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Орещук: «Непонятная премия Golden Boy. Как можно выделять Ренана, который провел за «Зенит» 10 матчей?

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о попадании защитника «Зенита» Роберта Ренана в список номинантов на премию Golden Boy.

«Захаряна надо на другие премии номинировать, но сезон он провалил. За Мелехиным я сильно не наблюдал, поэтому не могу сказать, стал ли он открытием этого чемпионата. Ренан сыграл мало матчей за «Зенит». Как можно номинировать таких футболистов? Сколько он матчей провел — 10 или 12? Нужно выделять тех, кто играл. Мелехин и Захарян играли. Тяжело сказать, какая-то непонятная премия если честно», — сказал Орещук.

Роберт Ренан, Виктор Мелехин и Арсен Захарян попали в список номинантов на премию Golden Boy. Награда вручается лучшему молодому футболисту года в Европе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-neponyatnaya-premiya-golden-boy-kak-mozhno-vy-delyat-renana-kotory-j-provel-10-matchej-za-zenit/
Роман Орещук
ФК Зенит
Роберт Ренан
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