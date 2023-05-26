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Сегодня, 14:49

Орещук рассказал о своем отношении к женщинам в мужских футбольных командах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал о своем отношении к женщинам в мужских футбольных командах.

«Может ли девушка работать в команде? В моем понимании нет. Вообще девушки не может быть. Хотя, рядом — может, но не внутри команды. Но у каждого свое видение. В «Баварии», в «Зените» девушки — тренеры-реабилитологи. Говорят, девушка на корабле — к беде. Время идет вперед. Вспомните первый год — Полина Лысенко делала хороший контент, интересно было смотреть. А Игорь правильно сказал: «Не лезьте в его личную жизнь!» — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

После вылета «Динамо» от «Акрона» в матче FONBET Кубка России пресс-атташе и ведущая клубных медиа бело-голубых Полина Лысенко объявила об уходе из клуба после почти четырех лет работы. В начале мая стало известно, что Лысенко перешла на работу в ФК «10», который выступает в Медиалиге.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-o-byvshei-press-attashe-dinamo-v-moyom-ponimanii-devushki-ne-mozhet-byt-vnutri-komandy-254055/
Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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