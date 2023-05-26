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Сегодня, 14:33

Бывший вратарь «Амкара» Нарубин заявил о желании стать тренером вратарей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Амкара» Сергей Нарубин рассказал, чем сейчас занимается.

«В данный момент безработный. Нахожусь, так сказать, в режиме ожидания подходящих мне вариантов. Планы быть тренером есть, но только тренером вратарей. Мне нравится работать с вратарями, я на одной волне с ними. Прекрасно их понимаю, а они отлично понимают меня и что я хочу от них. Вся работа идет легко. Я получил лицензию. Долгое время работал в Академии вратарского мастерства Чанова и Акинфеева. Но по определенным причинам мне пришлось уйти. Был один вариант, который меня не устроил. Это клуб не из РПЛ и даже не из первой лиги. Вторая лига и город, который очень далеко от Москвы. Приглашали ли из медийной лиги? Нет. Да я бы и сам отказался. Зачем мне это? Во-первых, я уже наигрался в футбол. А во-вторых, там тоже здоровье нужно. Мои убитые плечи и колени просто не выдержат. Как сказал один мой знакомый, главное в футболе — это вовремя закончить, — приводит слова Нарубина «РБ Спорт».

41-летний вратарь выступал за «Амкар» с 2007 по 2014 год и провел за клуб 141 матч, пропустил 175 мячей и 43 раза отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-narubin-v-danny-j-moment-bezrabotny-j-no-hochu-rabotat-trenerom-vratarej/
Сергей Нарубин
Футбол
РПЛ
ФК Амкар
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