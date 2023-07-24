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Сегодня, 16:37

Орещук считает, что «Динамо» не имеет права продавать «Лацио» Захаряна за такие деньги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о предложении «Лацио» по полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну.

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянский клуб предложил 10+4 миллиона евро за хавбека.

— Говорят, что за Захаряна заплатят 10 плюс 4 млн евро. Как считаете, это адекватная цена за него?

— Да, но все говорили, что Захарян на голову сильнее Шиманьского, и «Динамо» заработает на трансфере Арсена гораздо больше, но по факту получили те же самые деньги. Тогда в чем смысл? Разговор шел, что его не меньше, чем за 15 млн, будут продавать.

— У Захаряна отступные этим летом дошли до 25 млн евро.

— Тогда мне вообще непонятна логика «Динамо» в этой истории. Заканчивающийся контракт? Ну и что? А Шиманьский вообще бесплатный был, аренда на аренде, неизвестно, сколько бы еще они были, он вообще мог уйти бесплатно в ближайшие пару лет. Захаряна надо было дороже продавать. Если, например, за трансфер Шиманьского в «Фенербахче» полностью отвечал агент, то здесь за такие деньги Захаряна не имеют права продавать. Это маленькие деньги, — цитирует Орещука «Спорт День за Днем».

В летнее трансферное окно «Динамо» продало польского полузащитника Себастиана Шиманьского в «Фенербахче».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/roman-oreshchuk-dinamo-ne-imeet-prava-prodavat-zakharyana-za-takie-dengi-
Арсен Захарян
Роман Орещук
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