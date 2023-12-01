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Сегодня, 18:06

Орещук: «Вы берете у тренеров интервью после игры, а потом на костях прыгаете»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о решении КДК дисквалифицировать главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и полузащитника Дмитрия Баринова.

Тренер дисквалифицирован на два матча, футболист получил отстранение на одну игру и одну условно.

«Само решение справедливое. Все мы — люди, нам свойственно ошибаться. Я уже устал говорить, что не надо брать у тренеров флеш-интервью сразу после игры. Они разгоряченные. Вы берете интервью, а потом на костях прыгаете. Я уверен, что прошел бы час после игры, и Галактионов такое бы не сказал. А так у человека есть мнение, эмоции. Без эмоций тренер — тоже не тренер, понимаете? Я считаю, решение справедливое. Может быть, можно было какое-то условное, меньшее наказание дать. Оно должно быть. Если мы наказываем одного, то мы должны наказывать и другого, это правильно», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

В 17-м туре РПЛ «Локомотив» дома сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 3 декабря и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-vy-berete-u-trenerov-flesh-interv-yu-posle-igry-a-potom-na-kostyah-pry-gaete/
Дмитрий Баринов
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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