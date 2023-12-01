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Сегодня, 18:15

В «Спартаке» прокомментировали возможность переноса матча с «Крыльями Советов»

Алина Савинова
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о возможном переносе матча 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» из-за прогнозируемой низкой температуры в этот день.

«Как и все, следим за прогнозом погоды, учитываем его в тренировочном процессе. Что касается возможного переноса, то есть установленный порядок, прописанный в регламенте. Этим и будем руководствоваться. А пока все мысли — о матче в Грозном», — цитирует Зеленова Metaratings.ru.

Матч между «Спартаком» и «Крыльями» запланирован на 9 декабря. Игра должна пройти в Москве и начаться в 14.00 по местному времени. На данный момент красно-белые с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Самары набрал 26 очков за 16 игр и располагается на строчку ниже.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-spartake-vyskazalis-o-vozmozhnom-perenose-matcha-rpl-s-krylyami-sovetov-311004/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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