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Сегодня, 20:37

Орещук считает решение ФИФА по Норманну огромным плюсом для российского спорта

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о решении Международной федерации футбола (ФИФА) по делу бывшего полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

22 ноября стало известно, что ФИФА обязала норвежского футболиста выплатить компенсацию за досрочное и безосновательное расторжение контракта, а саудовский «Аль-Раед», в который перешел игрок, несет солидарную ответственность за данную выплату.

«Это крутая новость. Не ожидал. Приятно, что правосудие еще существует в этом мире. Очень приятно, что так случилось, теперь многие задумаются, что не стоит так делать. Справедливость все-таки есть. Это и огромный плюс для российского спорта, реально скоро потеплеют по отношению к нам», — цитирует Орещука РИА Новости.

27-летний Норманн был игроком «Ростова» с 2019 по 2023 год, сыграл за южан 58 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.

Источник: РИА Новости
Матиас Норманн
Роман Орещук
Футбол
ФК Ростов
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В «Ростове» назвали положительным решение ФИФА по делу Норманна