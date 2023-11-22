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Сегодня, 20:47

Источник: Нуралы Алип может перейти из «Зенита» в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Зенита» Алипом
Игнат Заздравин
Корреспондент
Нуралы Алип в матче против сборной Словении.
Фото Global Look Press
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает El.kz.

По информации источника, скауты манкунианцев следили за игрой 23-летнего казаха в матче сборной Казахстана против Словении (1:2) в отборочном турнире Евро-2024.

Алип выступает за «Зенит» с февраля прошлого года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 44 матча, в которых не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро. Его контракт с российским клубом рассчитан до 2025 года.

Футбол
ФК Зенит
ФК Манчестер Юнайтед
Нуралы Алип
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