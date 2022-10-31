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Сегодня, 21:30

Орещук заявил, что Языджи мог перейти в «Динамо» в 2019 году за 23 миллиона евро

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал несостоявшийся трансфер турецкого футболиста Юсуфа Языджи в московский клуб.

«Языджи мог перейти в «Динамо» летом в 2019 году, когда мы с Дмитрием Хохловым собирали команду, он был у нас в списках. Мы провели переговоры с турецким клубом, за который выступал Юсуф. Нам озвучили ценник — 23 миллиона евро, если я не ошибаюсь. Мы отказались, очень дорого для нас было, руководство московского клуба так решило. Потом он перешел в «Лилль» за 16-18 миллионов евро, выиграл чемпионат Франции, приехал в Россию и доказал свой высокий уровень», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

В настоящий момент Языджи является игроком турецкого «Трабзонспора». В прошлом сезоне он провел 10 матчей за ЦСКА на правах аренды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-v-2019-godu-yazy-dzhi-mog-perejti-v-dinamo-za-23-milliona-evro/
Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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